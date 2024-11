Mercato : Le PSG refuse un double transfert à 230M€ !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a laissé un grand vide derrière lui au PSG. Le club de la capitale s’était alors mis en quête de nouveaux attaquants pour le remplacer. Plusieurs attaquants ont été évoqués lors du dernier mercato estival, comme Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu ont refusé ce double transfert.

Kylian Mbappé a mis un terme à son aventure au PSG cet été en signant libre au Real Madrid. S’il a réalisé l’un de ses plus grands rêves en débarquant dans la capitale espagnole, il a toutefois laissé un grand vide derrière lui chez les Rouge-et-Bleu. Le10Sport.com vous avait alors révélé en exclusivité que le PSG s’était mis en quête d’un nouvel ailier gauche pour remplacer l’attaquant de 25 ans.

Le PSG avait des vues sur Osimhen et Kvaratskhelia...

Plusieurs noms ont donc été évoqués, comme celui de Khvicha Kvaratskhelia. Mais le PSG n’était également pas contre mettre la main sur un nouveau buteur. Et dans cette optique, Victor Osimhen était régulièrement annoncé du côté des champions de France. Mais finalement, aucune des deux stars de Naples n’a débarqué au PSG.

... mais a finalement annulé ce double transfert

Et comme le rapporte SPORT, le PSG aurait lui-même fait capoter le deal pour Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Le coût de l’opération était estimé à 230M€ (130M€ pour Osimhen, 100M€ pour Kvaratskhelia) et les Rouge-et-Bleu ne souhaitaient pas débourser autant d’argent. Le PSG aurait donc refusé ce double transfert afin de rééquilibrer ses comptes vis-à-vis du fair-play financier. Reste maintenant à voir si la formation parisienne relancera l’un de ces deux dossiers d’ici quelques semaines.