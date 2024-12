PSG : Neymar l’attaque en justice, Daniel Riolo se lâche !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’hygiène de vie de Neymar a souvent fait parler durant son aventure au Paris Saint-Germain, Daniel Riolo avait été attaqué en justice par le Brésilien, sortant perdant du procès. Ce lundi, au lendemain de la diffusion d’une interview du joueur diffusée par RMC, le journaliste est revenu sur cet épisode.

Accueilli en grande pompe dans la capitale à l’été 2017, Neymar est parti par la petite porte six ans plus tard, rejoignant Al-Hilal en Arabie saoudite pour 90M€. Rare dans les médias, l’ancienne star du PSG est revenue sur son passage en France dans un entretien diffusé dimanche soir sur RMC, affichant notamment des regrets sur sa relation avec une partie des supporters. « Pour moi, il y a eu de l’injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain, a assuré Neymar. Je n’ai pas de rancœur, mais j’ai été un peu triste de la façon dont j’ai été traité par les supporteurs, notamment quand ils sont venus chez moi, quand ils ont voulu envahir ma maison, m’insulter ou vouloir me taper. Pour moi, ils ont dépassé les limites. Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi je les ai toujours respectés... C’était vraiment une situation compliquée ».

Un appel inattendu a scellé le sort de Neymar au PSG. Découvrez les dessous de ce transfert qui chamboule tout ! 📞

➡️ https://t.co/k9Tuuc5Cdk pic.twitter.com/QszORvxcBg — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

« Je pense que les supporters du PSG ont été parfaitement justes »

Très critique du temps de son passage au PSG, Daniel Riolo n’a pas revu sa position après cet entretien. « À partir de 2021, pendant deux années il a joué à peine 50 % des matches, il passait son temps en boîte de nuit, à picoler, à faire la fête. Il était blessé car il avait une vie à côté dissolue, a rappelé le journaliste de RMC dans l’émission Estelle Midi. Je rappelle que ce monsieur m’a intenté un procès, pour ce que je disais, et qu’est-ce qui s’est passé ? J’ai gagné le procès. Donc ce que je disais était vrai car j’ai apporté toutes les preuves. Je pense que les supporters du PSG ont été parfaitement justes car ils se sont fait rouler dans la farine par ce gars-là qui pendant tout un été n’a pas arrêté de dire ‘j’en ai rien à foutre du club, je veux m’en aller’. C’est pas parce qu’il a donné une interview à Marion Bartoli que tout s’efface ».

« Il me demandait plus de 100.000€ alors qu’il en gagne 30 millions par an »

Daniel Riolo a par ailleurs rappelé ses antécédents avec Neymar, qui avait décidé d’attaquer en justice le journaliste qui avait assuré que le Brésilien était déjà arrivé à l’entraînement « dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé ». Un procès remporté par Riolo à la fin de l’année 2023. « Ce monsieur a perdu un procès dans lequel il me demandait plus de 100.000€ alors qu’il en gagne 30 millions par an, il a essayé de me traîner dans la boue. Le procès, il l’a perdu, et honteusement perdu avec tous les arguments qu’avait son avocat qui étaient absolument fallacieux, a confié Riolo ce lundi. Moi je sais que pendant un an, ça m’a fait chier de préparer mon procès contre lui et que ça a été très violent pour tout ce qu’il demandait et je suis très content de l’avoir gagné parce que tout ce que je disais était vrai. D’ailleurs, j’étais le seul journaliste attaqué par ce gars-là alors que j’étais pas le seul à dire tout ça de lui, parce que tout le monde savait et personne n’avait le courage de dire ce que l’on savait sur ce mec-là. »