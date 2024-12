PSG : Luis Enrique dévoile un gros regret !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG a conforté son avance en tête de Ligue 1 avec une belle victoire face à l’OL au Parc des Princes (3-1). Invaincus en championnat, les hommes de Luis Enrique réalisent une très bonne saison, même si de son côté, l’entraîneur parisien regrettent des résultats peu révélateurs en Ligue des Champions.

Le PSG enchaîne. Après une victoire importante contre le RB Salzbourg en Ligue des Champions cette semaine, le club de la capitale accueillait l’OL pour le dernier match de l’année au Parc des Princes ce dimanche soir. Face à une formation lyonnaise en pleine forme, Paris a dû livrer un match sérieux.

Le PSG réalise une saison à deux visages

Et clairement, les hommes de Luis Enrique ne se sont pas trompés. Grâce à une entame de match parfaitement maîtrisée, le PSG a ouvert le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, puis a pris le large avec un penalty de Vitinha. Cette saison, Paris n’est clairement pas inquiété en Ligue 1, et semble se diriger tout droit vers un nouveau titre de champion. En revanche en Ligue des Champions, le PSG a rencontré de grosses difficultés en termes de résultats. Des performances qui chagrinent Luis Enrique, qui estime que sa formation aurait mérité beaucoup mieux sur cette campagne européenne.

« Sur les résultats, on méritait beaucoup plus »

« Je pense que la différence avec le PSG de la saison dernière, c’est que l’on défend à onze. Un match qui apporte de la confiance ? Si l’on parle des prestations, je suis content de toutes les rencontres depuis le début de la saison, même celles en Ligue des champions. Mais sur les résultats, on méritait beaucoup plus, mais c’est le football. On voit des joueurs qui peuvent être titulaires, il y a de la concurrence. Je pense que c’est une circonstance importante pour avoir une bonne équipe », a ainsi confié le technicien espagnol au micro de DAZN après la victoire face à l’OL (3-1).