PSG : Sans Mbappé, Luis Enrique a réussi son pari !

Cet été, Kylian Mbappé a quitté le PSG afin de rejoindre le Real Madrid. Loin d’être un problème pour Luis Enrique, qui avait d’ailleurs affirmé que son équipe serait tout aussi performante voire plus forte sans son numéro 7. Et alors que la mi-saison approche, les statistiques offensives parisiennes donnent raison au coach espagnol. Explication.

Le PSG plus fort sans Kylian Mbappé ? Auteur de 45 buts avec le club parisien lors de la saison 2023-2024 (toutes compétitions confondues), l’ancien numéro 7 a troqué sa tunique afin de rejoindre le Real Madrid cet été. Forcément, le départ du meilleur buteur de l’histoire du club parisien a soulevé son lot d’inquiétudes. Si certains observateurs craignaient que le PSG ne se retrouve plus offensivement, Luis Enrique lui, affirmait tout l’inverse.

« Peu importe les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine »

Après la défaite du PSG face à Toulouse au Parc des Princes (0-3), alors que Mbappé avait annoncé son départ, le coach espagnol affirmait sa pensée sans détour : « C’est un sport qui est assez complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matchs. On le savait depuis longtemps (que Mbappé allait partir), comme tout le monde. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe. Je suis convaincu que, peu importe les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine. »

Le PSG fait mieux que la saison dernière en termes de buts

Et sur le plan offensif, Luis Enrique ne s’est pas trompé. Si ces dernières semaines auront été marquées par un manque de réalisme devant le but, le PSG a inscrit 40 buts en 15 matchs de championnat. Un total plutôt très satisfaisant pour la formation parisienne, qui a également dépassé son total de la saison précédente au même stade, lorsque Kylian Mbappé évoluait encore à Paris... En Ligue des Champions cependant, le PSG doit encore progresser avec seulement six buts inscrits en six matchs...