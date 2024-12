PSG : Tout le monde se l’arrache, il veut rejoindre Neymar et Messi !

Thomas Bourseau

Le PSG a déjà pu compter au sein de son effectif trois icônes du football mondial en les personnes de Ronaldinho, Neymar et Lionel Messi, tous passés par le FC Barcelone. Le Paris Saint-Germain semblerait ne pas être contre le fait de remettre le couvercle avec Lamine Yamal. Il se trouverait que la pépite espagnole de 17 ans aimerait les imiter au plus près d’eux au quotidien. Explications.

Certes, Lamine Yamal a quelques pépins physiques ces derniers temps avec le FC Barcelone qui l’ont privé et le priveront pendant quelques semaines de la compétition. Cependant, le Golden Boy 2024 dispose d’une cote plus qu’attrayante sur le marché des transferts. Le PSG et Manchester City, pour ne citer qu’eux, seraient sur les rangs selon la presse ibérique. Marca a d’ailleurs invité le principal intéressé à se confier sur ce sujet. « Le PSG ? Non, la vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici ».

Le PSG pourrait frapper fort à 45M€ pour un ailier. Rashford, une option à suivre de près ! 🔥

➡️ https://t.co/bAUdswzHS6 pic.twitter.com/eLi1huw6lY — le10sport (@le10sport) December 17, 2024

Le PSG le suit, Yamal aimerait jouer aux côtés de Messi et Neymar

A l’occasion de l’entrevue accordée à l’un des quotidiens sportifs phares de Madrid, Lamine Yamal a été interrogé sur un souhait spécifique : avec quel footballeur aimerait-il jouer un jour ou aurait-il aimé évolué si ce dernier est à la retraite ? « Il y en a tellement. Mais dans le top 3, je pense à Ronaldinho, Neymar et Messi ».

Le gratin, c’est Neymar et Messi notamment selon Yamal

Tous les trois passés par le FC Barcelone et le PSG, Ronaldinho, Neymar et Lionel Messi sont d’ailleurs le gratin mondial et historique du point de vue de Lamine Yamal. « Quel joueur a toujours été votre référence ? Messi, Neymar et Ronaldinho. Principalement en raison de leur style amusant, de leur façon de vivre le jeu... Toujours en train d'essayer quelque chose de nouveau ». Le rêve aurait cependant peu de chance de devenir réalité au vu du statut des carrières de Messi et de Neymar loin du FC Barcelone que Yamal refuse de quitter de sitôt...