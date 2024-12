Transferts - PSG : La réponse cash de Lamine Yamal sur son mercato !

Thomas Bourseau

Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal a déjà un brillant avenir tracé devant lui. Sacré champion d’Europe en juillet dernier avec Allemagne avec La Roja, l’international espagnol fait les beaux jours du FC Barcelone qui n’est autre que « le club de sa vie ». Annoncé au PSG, Yamal a révélé ne pas y penser, tout simplement.

Lamine Yamal (17 ans) s’est déjà installé sur le toit de l’Europe l’été dernier avec la sélection espagnole pendant l’Euro 2024 en Allemagne. L’ailier du FC Barcelone a dynamité le couloir gauche de La Roja et a donné le tournis aux défenses adverses avec son pendant Nico Williams de l’autre côté. Les deux joueurs ont été annoncés dans le viseur du Paris Saint-Germain. Une offre de 250M€ aurait même été proposée au Barça pour Yamal d’après El Chiringuito, sans succès.

«Le PSG ? Non, la vérité, c’est que je n’y pense pas»

Une information catégoriquement démentie par une source du PSG via L’Équipe, arguant que le club parisien ne disposait clairement pas de la marge financière nécessaire pour mener à bien une telle opération. Et puis de toute manière, Lamine Yamal n’a aucunement l’intention de s’en aller du FC Barcelone. « Le PSG ? Non, la vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici ».

«C’est le club de ma vie»

Ayant été sacré Golden Boy, faisant de lui le meilleur joueur de moins de 21 ans, Lamine Yamal a affirmé en interview pour Marca que le FC Barcelone était l’équipe de sa vie et que son rêve consistait à rafler des trophées pour le club blaugrana. « C’est le club de ma vie. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser ». Un rêve que le club culé chasse depuis 2015 qui fut le cinquième et dernier succès du FC Barcelone en C1.