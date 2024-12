PSG : C'est signé, il lâche une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à préparer l'avenir en misant sur de grands talents, le PSG étaient dans le coup pour recruter Tomás Araújo l'été dernier. Mais alors que la piste reste active, le défenseur portugais a finalement prolongé à Benfica jusqu'en 2029. Après sa signature, il a d'ailleurs évoqué son avenir et son intention de s'inscrire sur le long terme avec le club lisboète.

Lancé dans son nouveau projet qui consiste à miser sur de jeunes talents prometteurs, le PSG n'a pas hésité à se tourner vers le Portugal lors des derniers marchés des transferts. Vitinha, Gonçalo Ramos et Joao Neves ont ainsi rejoint le club parisien en provenance du championnat portugais. Mais d'autres joueurs auraient pu s'ajouter à cette liste à l'image de Tomás Araújo.

Tomás Araújo étend son contrat à Benfica

Mais alors que ce dernier reste une piste du PSG, Benfica a annoncé sa prolongation de contrat lundi soir. « Le Sport Lisboa e Benfica et le défenseur central de 22 ans, Tomás Araújo, – lié au Club jusqu’en 2028 – ont convenu de renouveler son contrat pour une autre saison. Le nouveau contrat est valable jusqu’en 2029 », pouvait-on lire dans le communiqué officiel du club lisboète.

«J’espère que cela va continuer ainsi»

Interrogé dans la foulée de sa signature par les médias de Benfica, Tomás Araújo s'est d'ailleurs prononcé sur sa situation : « C’est un chemin incroyable, j'ai grandi de saison en saison, à la fois en tant que joueur et en tant que personne, je pense que c'est la chose la plus importante. Les titres sont le résultat de cette croissance et, en particulier, qui a été une étape très importante dans le club, la Youth League, et c'était une génération incroyable, c'était un plaisir de travailler avec ces gars-là. Voilà, c’est un très beau parcours et j'espère que cela va continuer ainsi ». Reste désormais à savoir si le PSG reviendra à la charge pour son transfert.