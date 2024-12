ASSE : Grand renfort avant l'OM, un énorme indice est lâché

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement sans entraîneur depuis samedi, l'ASSE cherche toujours le remplaçant d'Olivier Dall'Oglio. Le grand favori se nomme Eirik Horneland. Et ce dernier devrait donner sa réponse d'ici ce mardi soir. Par conséquent, le technicien norvégien pourrait bien être sur le banc des Verts dimanche pour le choc contre l'OM en Coupe de France. D'ailleurs, la conférence de presse d'avant-match a été décalée.

Depuis samedi et la défaite contre Toulouse (0-2), l'ASSE n'a plus d'entraîneur. Et pour cause, Olivier Dall'Oglio, en sursis depuis plusieurs rencontres, n'a pas survécu à ce nouveau revers. « L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement de l’équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation de l’ASSE », a confirmé le club du Forez samedi par le biais d'un communiqué officiel. Désormais, les Verts cherchent donc un nouveau coach.

Habib Beye vers l’ASSE ? Un choix audacieux qui pourrait surgir... mais son manque d'expérience pourrait jouer contre lui ⚽

➡️ https://t.co/jkpC2HWwGF pic.twitter.com/f0tPBf1cY2 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 17, 2024

Horneland, réponse imminente ?

Et la priorité est déjà connue. Bien que les noms d'Habib Beye et Wilfried Nancy ont circulé, c'est bien Eirik Horneland qui le grand favori pour devenir l'entraîneur de l'ASSE. Libre de tout contrat, le technicien norvégien aurait d'ailleurs prévu de donner sa réponse aux Verts dès ce mardi soir comme le révèle Le Progrès. Par conséquent, l'issue de ce dossier est imminente.

Déjà sur le banc contre l'OM ?

S'il répond positivement, Eirik Horneland aura déjà une première échéance très importante puisque l'ASSE reçoit l'OM dimanche à l'occasion des 32e de finale de la Coupe de France. Les Verts pourraient donc compter sur un renfort de poids pour affronter les Marseillais, et Le Progrès révèle d'ailleurs que la conférence de presse d'avant-match, traditionnellement programmée 48 heures avant la rencontre, a été repoussée à samedi. Preuve que l'ASSE compte bien se laisser un délai supplémentaire, et se présenter devant les médias avec son nouvel entraîneur à la veille d'affronter l'OM.