Guardiola - PSG : «C’est mon rêve», Luis Enrique peut s’inquiéter !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi, Luis Enrique semble bien parti pour s’inscrire dans la durée au Paris Saint-Germain. Plusieurs sources ont en effet annoncé que l’Espagnol aurait prolongé son contrat jusqu’en 2027, mais certains aimeraient bien voir d’autres personnes sur le banc... notamment un certain Pep Guardiola !

Très apprécié par la direction et surtout un Nasser Al-Khelaïfi qui ne rate pas une occasion pour dire tout le bien qu’il pense de lui, Luis Enrique ne fait pas vraiment l’unanimité. Ses choix sont régulièrement pointés du doigt et certains semblent persuadés que le PSG pourrait miser sur un autre entraineur.

Luis Enrique dévoile une surprise au PSG : un joueur capable de faire la différence sous pression !

L’étrange situation de Guardiola

Et quoi de mieux que Pep Guardiola ? Véritable rêve de QSI depuis le début de leur projet au PSG, l’Espagnol se retrouve actuellement en mauvaise posture à Manchester City. Les tabloïds britanniques parlent même d’un possible départ, si les choses ne changent pas très vite pour les Citizens.

« Mon rêve, c’est de voir Pep Guardiola un jour sur le banc du PSG »

Pour Jérôme Rothen, il serait sans aucun doute le choix parfait pour le PSG. « Moi mon rêve, c’est de voir Pep Guardiola un jour sur le banc du PSG. Fatigué ou pas, il y a beaucoup de clubs qui devraient se mettre à genoux devant lui pour l’avoir » a expliqué l’ancien Parisien, au micro de RMC Sport.