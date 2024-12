«Il avait offert 100M€», une star balance sur Guardiola et le PSG

Axel Cornic

Champion d’Europe avec l’Italie et icone de la Juventus qui a dominé la Serie A de 2012 à 2020, Leonardo Bonucci a livré un long entretien avec son ancien coéquipier Luca Toni. L’ancien défenseur central y raconte notamment les options qui se sont présentées au cours de sa carrière, évoquant notamment le Paris Saint-Germain ainsi que le Manchester City de Pep Guardiola.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a été l’un des acteurs principaux des débats sur le mercato. Les plus grandes stars de la planète football ont étés liées au club parisien, avec notamment l’énorme coup signé en 2021 avec Lionel Messi que tout le monde pensait impossible. Mais certaines ne sont jamais arrivées à Paris...

« J'étais très proche de City en 2016 et aussi en 2017 »

C’est le cas de Leonardo Bonucci, qui a récemment confié avoir eu l’occasion de rejoindre le PSG, mais également le Manchester City de Pep Guardiola. « J'étais très proche de City en 2016 et aussi en 2017. Marotta m'a dit qu'il ne me vendrait pas même pour 100 millions et l'offre qui venait d'Angleterre n'était pas très loin de ce chiffre, mais Agnelli et Marotta ont tenu parole » a expliqué l’ancien défenseur central de la Squadra Azzurra et de la Juventus, dans un entretien diffusé par Prime Video Sport IT.

« Avec le PSG, ce sont les deux occasions où j'aurais pu partir à l'étranger »

« L'année suivante, Guardiola m'a dit qu'il devait vendre Mangala et Otamendi et qu'il me prendrait ensuite, mais je ne pouvais pas attendre » a précisé Bonucci, désormais entraineur adjoint de l’Italie U20. « Et puis il y avait aussi la possibilité d’aller au PSG. Ce sont les deux occasions où j'aurais pu partir à l'étranger ». A noter que l’Italien a finalement rejoint l’AC Milan en 2017, avec un accrochage avec son entraineur Massimiliano Allegri qui avait énormément fait parler à l’époque.