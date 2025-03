PSG : Mbappé de retour à Paris, c'est validé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée du LOSC en s'imposant largement 4-1. Le club de la capitale conserve largement la tête de la Ligue 1 et Ethan Mbappé n'a pas vraiment pu inverser la tendance. Le petit frère de Kylian, de retour au Parc des Princes, a été accueilli par de nombreux sifflets par le public. De son côté, Bruno Genesio a été satisfait de son entrée sur le terrain.

En difficulté depuis le début de la saison et son arrivée à Lille en raison de ses blessures, Ethan Mbappé était présent samedi soir pour la rencontre face au PSG. Le milieu de terrain est entré en seconde période, alors que le club était mené 4-0. Pour son entraîneur Bruno Genesio, il présente des qualités satisfaisantes.

PSG : Mbappé de retour à Paris, ça tourne au calvaire !

Ethan Mbappé validé par Genesio

Si le LOSC a affiché un meilleur visage en deuxième mi-temps, Ethan Mbappé fait partie des belles satisfactions. « Je souhaitais qu'il nous amène ses qualités de vitesse, de percussion, d'insouciance aussi, et puis de finisseur, parce que c'est un joueur qui est attiré par le but, qui se crée souvent des occasions. Il a fait une très bonne entrée, mais à l'image de tous ceux qui sont entrés en seconde période et ceux qui ont su se remettre dans la partie » a réagi Bruno Genesio d'après des propos rapportés par L'Equipe.

Le LOSC face à un gros défi

Ethan Mbappé, accueilli par des sifflets au Parc des Princes, fait son retour dans l'effectif au meilleur moment alors que le LOSC se prépare à vivre un grand défi face à Dortmund. Le joueur de 18 ans n'a joué que 10 matches depuis le début de la saison mais reste un élément sur lequel Bruno Genesio souhaite s'appuyer.