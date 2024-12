Mercato : Un club de Ligue 1 prêt à se servir au PSG !

Axel Cornic

La situation de Randal Kolo Muani fait énormément parler en ce moment, avec Luis Enrique qui l’a notamment écarté de l’équipe à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais lors de la dernière journée de Ligue 1 (3-1). Son nom est notamment annoncé à l‘étranger, mais l’attaquant pourrait finalement quitter le Paris Saint-Germain pour poursuivre sa carrière dans le championnat français.

Ça ne colle pas du tout entre Luis Enrique et Randal Kolo Muani. Ce dernier ne joue que très peu au PSG depuis le début de la saison et même la blessure de Gonçalo Ramos n’a en rien changé les choses. Ainsi, un départ semble être devenu la seule solution pour l’ancien de l’Eintracht Francfort, tout de même recruté pour 95M€.

Monaco prêt à tenter le coup ?

Ces dernières semaines, on a surtout parlé d’un possible départ à l’étranger, avec Kolo Muani sui serait apprécié en Angleterre, en Allemagne ou encore en Italie. Mais L’Equipe a récemment annoncé que l’AS Monaco penserait également à l’attaquant du PSG, notamment pour palier la longue blessure de Folarin Balogun, qui devrait être éloigné des terrains pour au moins quatre mois. Et ça tombe bien, puisque Tuttosport confirme également cette piste pour l’international français, qui devrait donc animer le mercato de janvier.

« Ça pourrait être un profil »

En tout cas, à Monaco, Randal Kolo Muani semble déjà avoir un admirateur. « Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil » a récemment confié l’entraineur monégasque Adi Hütter. « Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n’est pas l’un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la 2e partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu’un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge ».