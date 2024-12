Le PSG n'en veut plus, il affole le mercato

Axel Cornic

Le mercato de janvier approche à grands pas et quelques départs semblent se dessiner au Paris Saint-Germain. C’est le cas de Randal Kolo Muani, qui ne joue que très peu et qui lors de la dernière journée de Ligue 1 n’a même pas été convoqué par son entraineur Luis Enrique.

On pensait que la blessure de Gonçalo Ramos pouvait l’aider à se relancer, mais Randal Kolo Muani n’a clairement plus sa place au PSG. L’international français est très peu utilisé et avec le mercato de janvier qui approche, un départ semble être devenu la seule solution s’il souhaite augmenter son temps de jeu.

Kolo Muani a la cote sur le mercato

D’après les informations de Tuttosport, plusieurs clubs auraient approché le PSG pour se renseigner au sujet de Kolo Muani. Cela serait notamment le cas du RB Leipzig, de Tottenham ou encore de Manchester United. En France on le suivrait également, puisque l’AS Monaco pourrait bien miser sur le Parisien pour palier la blessure de Folarin Balogun, qui devrait être absent pour au moins quatre mois. A noter que le nom de l‘attaquant français a également été évoqué du côté de l’Italie ces dernières semaines, même si aucune piste n’a semblé se préciser.

« Je pourrais l'expliquer, mais je ne le fais pas »

Une chose est sûre, quelque chose semble s’être cassé entre Randal Kolo Muani et Luis Enrique, qui ne l’a même pas convoqué lors du dernier match face à l’OL. « Je pourrais l'expliquer, mais je ne le fais pas. Les décisions disent tout de façon très claire » a expliqué le coach du PSG, lorsqu’il a été interrogé ce mardi sur la situation de son buteur. « Les situations sont réversibles. Un joueur, même s'il se trompe, c'est réversible. Absolument toutes. Mais les décisions, je n'approfondis pas. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je préfère qu'on me critique ».