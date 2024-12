Mercato : Transfert inespéré au PSG, voilà la condition

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Non retenu par Luis Enrique dimanche dernier pour la réception de l’OL, comme Randal Kolo Muani, Milan Skriniar est clairement sur le départ du PSG. En ce sens, le défenseur âgé de 29 ans est dans le viseur de la Juventus et de Naples, mais aurait également été proposé à Galatasaray, qui doit en revanche d’abord se séparer d’un de ses joueurs.

Un an et demi après son arrivée libre en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar (29 ans) pourrait très bientôt quitter le PSG. Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, l’international slovaque (77 sélections) n’était pas dans le groupe convoqué pour la réception de l’OL dimanche (3-1) et a déjà des portes de sortie.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup en janvier ? 👀 Une star offensive en tête de liste pour soutenir l'équipe !

➡️ https://t.co/oCdHqrFVKg pic.twitter.com/JRYKbBiU7b — le10sport (@le10sport) December 17, 2024

Skriniar a été proposé à Galatasaray

Comme indiqué par Le 10 Sport, plusieurs clubs se sont manifestés pour Milan Skriniar, à commencer par la Juventus, mais aussi Naples, récemment venu aux renseignements. Selon AS, le défenseur du PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, aurait également été proposé à Galatasaray, ce que les dirigeants du club turc auraient confirmé.

Galatasaray doit d’abord vendre

Galatasaray voudrait recruter un défenseur central cet hiver, mais devrait d’abord vendre avant de pouvoir avancer dans le dossier Milan Skriniar. En ce sens, c’est Victor Nelsson (26 ans) dont le club turc aimerait se séparer, mais ce dernier serait en tout cas intéressé par la possibilité de s’attacher les services du joueur du PSG.