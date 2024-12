Mercato : Bientôt de retour à l'OM ? Payet lâche une annonce

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 2023, c'est en larmes que Dimitri Payet faisait ses adieux à l'OM. Désormais au Brésil, l'international français n'en a toutefois pas fini avec le club phocéen. En effet, une clause de reconversion avait été négociée au moment de son départ. A voir maintenant quand celle-ci s'activera et Payet a fait un point concernant son avenir.

Dimitri Payet l'a annoncé, on le reverra à l'OM. En effet, une fois qu'il aura pris sa retraite, l'actuel joueur de Vasco de Gama entamera sa reconversion au sein du club phocéen. « Je veux aider, être utile, aider à continuer à faire grandir l’OM. C’est signé, il y aura un retour », faisait-il savoir. La question est maintenant de savoir quand Payet décidera de raccrocher les crampons.

« En six mois, il peut se passer beaucoup de choses »

Aujourd'hui à Vasco de Gama, Dimitri Payet est sous contrat jusqu'en juin 2025. Que décidera-t-il après ? Continuera-t-il de jouer ? Se reconvertira-t-il à l'OM ? Pour Football Club de Marseille, le Réunionais s'est exprimé sur son avenir, confiant alors : « En six mois, il peut se passer beaucoup de choses. Pour l’instant, la passion et le plaisir sont toujours intacts. Le corps répond pas trop mal au quotidien et aux matches ».

« J’ai six mois pour kiffer et pour réfléchir »

« C’est une question de savoir où, d’opportunité, de savoir si j’ai encore envie de me lancer un nouveau challenge à 38 ans. Pour l’instant, je me dis que j’ai six mois pour kiffer et pour réfléchir », a poursuivi Dimitri Payet. A suivre...