Mercato - PSG : La presse anglaise relance un transfert à 45M€

Pierrick Levallet

Si le PSG se montre plus efficace en ce moment (6 buts en 2 matchs), le club de la capitale ne serait toutefois pas contre du renfort dans le secteur offensif. Dans cette optique, les dirigeants parisiens auraient relancé le dossier Marcus Rashford. Mais les Rouge-et-Bleu ne seraient pas les seuls à surveiller la situation de l’attaquant de Manchester United.

Ces derniers temps, le PSG s’est montré plus efficace en attaque. Le club de la capitale a inscrit 6 buts lors de ses 2 derniers matchs (0-3 sur la pelouse du RB Salzbourg et 3-1 contre l’OL). Les dirigeants parisiens ne seraient toutefois pas contre renforcer ce secteur de Luis Enrique pour la deuxième partie de saison. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient relancé un vieux dossier sur le mercato.

Le PSG a réactivé la piste Marcus Rashford

Selon la presse anglaise, le PSG aurait renoué les contacts avec Marcus Rashford. Manchester United ne fermerait pas la porte au départ de l’attaquant de 27 ans et aurait même fixé son prix. Les Red Devils attendraient 45M€ pour la star anglaise, qui aurait encore la cote sur le marché des transferts.

D'autres cadors européens en embuscade ?

D’après les informations de Caught Offside, le PSG ne serait pas seul sur le dossier Marcus Rashford. L’international anglais serait également sur les tablettes d’autres grands clubs européens en vue du mercato de janvier. Les Rouge-et-Bleu sont prévenus. La bataille risque d’être colossale pour l’attaquant de Manchester United.