Mercato : Le PSG a recruté un joueur «unique» ?

Pierrick Levallet

Marqué par la signature libre de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a essayé de combler le vide laissé par son départ. Le club de la capitale a notamment recruté des éléments jeunes, comme Désiré Doué. Le crack de 19 ans est doté d’un grand potentiel. Et l’un de ses anciens formateurs le voit aller très haut.

Le mercato estival 2024 a marqué la fin d’une ère au PSG. Après sept ans passés au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé est parti libre pour signer au Real Madrid. Les dirigeants parisiens ont alors cherché à combler le vide laissé par son départ en se montrant actif sur le marché des transferts tout en ne dérogeant pas à sa nouvelle ligne directrice. Les Rouge-et-Bleu n’ont ainsi recruté aucun joueur de plus de 25 ans.

«C’est dur de trouver un footballeur qui ressemble à Désiré»

Sur la liste des recrues parisiennes, on peut notamment retrouver Désiré Doué. Le PSG a déboursé 50M€ pour convaincre le Stade Rennais. Et selon l’un de ses anciens formateurs, le potentiel du crack de 19 ans était une évidence. « Pour nous, c’était clair qu’il irait là-haut. Dès le plus jeune âge, il était très moteur pour son équipe, il a très vite progressé sur l’aspect pressing et le jeu à la perte du ballon sans perdre de vue ce qu’il aime le plus. Car, pour Désiré, le foot, c’est d’abord un terrain de jeu. Il sait qu’il peut faire gagner son équipe. [...] C’est dur de trouver un footballeur qui ressemble à Désiré parce qu’il est unique » a ainsi confié Mathieu Le Scornet, interrogé par Le Parisien.

«Je pense qu’il finira capitaine»

Ce dernier s’est également permis une grande prédiction au sujet de Désiré Doué. « C’est un bonheur de pouvoir travailler avec un joueur comme Désiré, un gamin en or qui met du cœur dans tout ce qu’il fait. Je pense qu’il finira capitaine. Parce qu’il a une personnalité importante et qu’il a compris qu’il ne pouvait pas réussir seul » a-t-il lancé. Reste maintenant à voir si Désiré Doué se montrera à la hauteur. L’international Espoirs français est en tout cas en train de flamber en ce moment. Buteur contre le RB Salzbourg en Ligue des champions, le crack du PSG a récidivé contre l’OL ce dimanche.