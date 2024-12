Mercato - PSG : Coup de froid pour un chouchou d'Al-Khelaïfi ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pur produit de Manchester United, Marcus Rashford semble aujourd'hui plus proche que jamais d'un départ alors que Ruben Amorim ne compte pas sur lui. Mais pour aller où ? Cela fait maintenant quelques saisons que l'Anglais est annoncé dans le viseur du PSG, où Nasser Al-Khelaïfi l'apprécie particulièrement. Cette fois sera-t-elle alors la bonne ? Pas sûr...

En marge de la dernière Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi s'était exprimé publiquement sur un intérêt pour Marcus Rashford. Le président du PSG avait alors confié à propos du joueur de Manchester United : « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement. Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui ». D'ailleurs, il avait même été question d'une rencontre entre la direction du PSG et le frère de Rashford, comme l'avait fait savoir Julien Laurens : « Nous savons que son frère était à Paris en août et qu’il a parlé avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ».

Le PSG s'intéressait à Rashford

Comme le rappelle ESPN, le PSG s'était bel et bien intéressé à Marcus Rashford à l'été 2023, mais cela n'avait finalement abouti à rien de concret avec le joueur de Manchester United. Le club de la capitale n'avait fait aucune offre, au contraire des Red Devils, qui s'étaient alors empressés de prolonger le contrat de Rashford.

Aucun retour à la charge ?

Compte tenu de ce passif entre le PSG et Marcus Rashford et quand on voit la situation actuelle de l'Anglais à Manchester United, un possible retour de flamme pourrait être envisagé. Et si le club de la capitale mettait enfin la main sur l'attaquant de Ruben Amorim ? Cela ne semble pas être dans les plans du PSG dans l'immédiat. En effet, ESPN fait savoir que jusqu'à présent, il n'y aurait eu aucun signe d'un retour à la charge des Parisiens pour Rashford.