Transferts - Lamine Yamal : Double annonce pour le PSG !

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Lamine Yamal aurait même fait l’objet d’une offre à hauteur de 250M€ de la part du club parisien. Mais son agent Jorge Mendes a annoncé une prolongation de contrat imminente avec le FC Barcelone, et le Yamal lui-même a ensuite confirmé cette tendance, fermant ainsi définitivement la porte au PSG.

Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal est le nouveau phénomène du football mondial. Il n’est donc pas surprenant d’avoir appris que la direction du PSG, attirée par les plus grands talents, aurait mis pas moins de 250M€ sur la table pour tenter de le recruter. Mais l’espoir semble déjà mort pour le club francilien dans ce dossier…

Mendes annonce la prolongation de Yamal

Interrogé au micro d’El Chiringuito lundi soir, le célèbre agent Jorge Mendes a définitivement refroidi les ardeurs du PSG pour Lamine Yamal en annonçant sa prolongation de contrat imminente avec le FC Barcelone : « Maintenant, il va se rétablir, c’est quelque chose qui va rapidement s’arranger. Bien sûr qu’il va prolonger au Barça. Lamine est du Barça. Il va prolonger », explique Mendes, alors que le bail actuel de Yamal court jusqu’en 2026 avec le Barça.

« Je ne pense qu’au Barça »

Et Lamine Yamal en personne a ensuite confirmé le discours de son agent dans des propos accordés à Marca : « Le PSG ? La vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser ». Voilà qui est clair…