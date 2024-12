F1 - Red Bull : Un pilote veut revenir pour battre Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Red Bull va probablement se séparer de Sergio Pérez pour le remplacer par Liam Lawson, un autre pilote se verrait assumer le rôle de coéquipier de Max Verstappen à savoir Carlos Sainz. Ancien membre de l'académie Red Bull, le pilote espagnol, qui sera au volant d'une Williams la saison prochaine, se dit en tout cas prêt à relever un tel défi.

Avant même le début de la saison 2024, Carlos Sainz savait qu'il devrait se trouver un nouveau baquet pour 2025. Et pour cause, Ferrari a annoncé dès le mois de janvier dernier que Lewis Hamilton revêtirait la combinaison rouge la saison prochaine. Par conséquent, le nom du pilote espagnol a circulé un peu partout dans le paddock. Et s'il a finalement rejoint Williams, Carlos Sainz avait auparavant été évoqué du côté de Mercedes, Sauber (future équipe Audi), mais également Red Bull. La piste menant à l'écurie autrichienne avait de quoi surprendre, puisque le fils de la légende du WRC est justement issu du giron Red Bull qu'il avait quitté en 2017 pour rejoindre Renault, conscient qu'il stagnait chez Toro Rosso et qu'il n'aurait pas sa place dans la grande écurie. Il faut dire qu'il a passé quelques mois aux côtés de Max Verstappen qui ne s'étaient pas très bien passés chez la petite Scuderia. Et c'est d'ailleurs ce qui lui aurait coûté sa place chez Red Bull la saison prochaine. Et pourtant Carlos Sainz assure qu'il était prêt à relever ce défi.

Sainz est prêt à défier Verstappen

« Je pense que je me serais bien entendu avec lui. À l'époque, nous avions 16 et 19 ans. Nous avons tous les deux beaucoup mûri depuis. Chez Toro Rosso, on vous met dans une équipe et on vous dit : battez-vous les uns contre les autres, puis on verra qui est le meilleur et qui sera promu chez Red Bull ! C'est la raison d'être de Toro Rosso. On n'y court pas pour le classement de l'équipe, sinon le comportement des deux pilotes changerait du tout au tout. On le voit avec Charles et Lando, mes deux derniers coéquipiers, il n'y a jamais eu de problèmes. Donc, si ma relation avec Max avait été la raison pour laquelle je n'ai pas fini [chez Red Bull], alors je dirais qu'il n'y aurait pas eu de problèmes. Si la décision avait uniquement dépendu de cela, elle aurait tout simplement été erronée. Mais je leur ai déjà dit cela », révèle-t-il dans une interview accordée à Auto motor und sport et rapportée par Motorsport.

«Il n'y aurait pas eu de problèmes»

Egalement interrogé sur son choix de rejoindre Williams après une longue réflexion, Carlos Sainz s'est justifié : « La décision n'a pas été facile à prendre. Jusqu'au jour où j'ai signé, il y avait plusieurs bonnes options. Finalement, j'ai dû suivre mon instinct. J'ai le plus grand respect pour la marque Audi. Mon père m'a dit mille fois à quel point ils seront bons. Il est sûr à 100 % qu'Audi sera forte à l'avenir. Je voulais aider à construire quelque chose, tout en obtenant de bons résultats à court terme. À mon avis, Williams était la meilleure option. Je reste fidèle à cette décision. Le temps nous dira si j'avais raison. Mon intuition m'a dit que ce projet avec James Vowles [directeur de Williams] était la meilleure solution à court et à moyen terme ».