Rugby - Top 14 : Coup dur pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

La deuxième journée de Champions Cup a été très chargée pour le Stade Toulousain, qui a déroulé face à Exeter (21-64). Mais c’est surtout le cas pour Antoine Dupont, qui s’est fait secouer par les Anglais et qui sort avec une blessure à la main qui pourrait bien lui donner quelques soucis.

C’est une nouvelle victoire pour le Stade Toulousain en deux journées de Champions Cup. Après l’Ulster, c’est Exeter qui a subi la loi des Champions en titre, avec plus de soixante points au terme de la rencontre. Mais ça ne s’est pas fait sans casse, du côté des Toulousain.

Galthié sous pression ! 🏉 Une nouvelle candidature pourrait bouleverser l'avenir du XV de France avant 2028... Restez connectés !

➡️ https://t.co/RtpaXt6QYw pic.twitter.com/YxVzw1MUeL — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Dupont touché à la main ?

En marge de la rencontre, Antoine Dupont a en effet avoué avoir été touché à la main. « J’ai une entorse du pouce, rien de méchant mais j’essaie de la soigner au plus tôt pour ne pas avoir trop de dégâts. C’est plus chiant que méchant » a expliqué en zone mixte, le capitaine du Stade Toulousain. Une sortie qui pourrait inquiéter, même si sa présence lors de la 12e journée de Top 14 est extrêmement improbable, puisqu'il devrait être absent pour le hoc contre le LOU.

« Je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas été plus sanctionné »

La star française s’est notamment plainte d’avoir été la cible de plusieurs plaquages à retardement, souvent à la limite de la règle. « Je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas été plus sanctionné. Ça ne peut être que dangereux et contre l’esprit du jeu de plaquer un joueur à retardement » a déclaré Antoine Dupont. « Après, je prends des risques, je sais que j’ai un jeu où je porte le ballon mais une fois que j’ai fait la passe, on n’a pas le droit de me renvoyer ou de me garder au sol. Ce sont des stratégies que peuvent appliquer les équipes mais elles sont interdites. J’espère que ce sera plus sanctionné à l’avenir ».