Rugby : Antoine Dupont alerte les arbitres !

Axel Cornic

Antoine Dupont a surpris pas mal de monde après la rencontre de Champions Cup contre Exeter (64-21). La star du Stade Toulousain s’est en effet plaint des nombreux plaquages à retardement dont il a fait l’objet lors de cette deuxième journée de Champions Cup, glissant un petit message au corp arbitral.

Une nouvelle victoire et un nouveau score fleuve pour le Stade Toulousain. Après une démonstration à domicile face à l’Ulster lors de la première journée de Champions Cup (61-21), les coéquipiers d’Antoine Dupont ont une nouvelle fois roulé sur leur adversaire, avec Exeter qui n’a pas pu opposer résistance. Mais cette balade anglaise n’était pas vraiment tranquille pour les Toulousains...

Galthié sous pression ! 🏉 Une nouvelle candidature pourrait bouleverser l'avenir du XV de France avant 2028... Restez connectés !

➡️ https://t.co/RtpaXt6QYw pic.twitter.com/YxVzw1MUeL — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

« Je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas été plus sanctionné »

Et surtout pour Dupont, qui s’est bien fait secouer par ses adversaires dès les premières minutes de la rencontre, avec parfois des actions très limite. Après la rencontre, le demi de mêlée français avait d’ailleurs un petit message à faire passer. « Je ne comprends pas pourquoi ça n’a pas été plus sanctionné. Ça ne peut être que dangereux et contre l’esprit du jeu de plaquer un joueur à retardement » a expliqué en zone mixte le capitaine du Stade Toulousain, visiblement assez contrarié par l’arbitrage de cette rencontre.

« Je prends des risques, mais une fois que j’ai fait la passe, on n’a pas le droit de me renvoyer ou de me garder au sol »

« Ça m’est arrivé quatre ou cinq fois sur la première mi-temps » a poursuivi Antoine Dupont, qui ne s’est pas laissé intimider par Exeter puisqu’il a notamment marqué un essai dès la 9e minute de jeu. « Après, je prends des risques, je sais que j’ai un jeu où je porte le ballon mais une fois que j’ai fait la passe, on n’a pas le droit de me renvoyer ou de me garder au sol. Ce sont des stratégies que peuvent appliquer les équipes mais elles sont interdites. J’espère que ce sera plus sanctionné à l’avenir ».