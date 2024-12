Rugby : Antoine Dupont menacé, «je fais tous les efforts»

Axel Cornic

Présent en conférence de presse après le carton du Stade Toulousain en Champions Cup face à l’Ulster (61-21), Antoine Dupont a tenu à rappeler tout le monde à la réalité avant la prochaine rencontre sur la pelouse d’Exeter, ce dimanche. Et le capitaine est clair : tout le monde est sous pression, même lui !

L’année 2024 sera sans aucun doute gravée à jamais dans l’esprit d’Antoine Dupont. En club comme aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la star du rugby a tout gagné... mais ce n’est pas encore terminé ! Il peut en effet finir cette année de la meilleure des manières, en commençant par un deuxième succès lors de la nouvelle journée de la Champions Cup.

Galthié sous pression ! 🏉 Une nouvelle candidature pourrait bouleverser l'avenir du XV de France avant 2028... Restez connectés !

« Je fais tout pour maintenir mon niveau »

La campagne du Stade Toulousain a très bien commencé, avec une véritable démonstration lors de la première journée face à l’Ulster. Mais ne comptez pas sur Antoine Dupont pour relâcher la pression. « Je pense qu’on n’a qu’à regarder les compositions des dernières phases finales qu’on a eues. À chaque fois, il y a des lignes qui bougent parce que c’est lié aux performances, aux contre-performances, aux blessures aussi. Et moi, je fais tout pour maintenir mon niveau » a expliqué le capitaine toulousain, en conférence de presse.

« Il n’y a aucun joueur qui peut se permettre de ne pas travailler »

« Je fais tous les efforts qu’il faut au quotidien pour essayer de rester le meilleur possible. Et bien sûr que ça me pousse » a poursuivi Antoine Dupont. « On a des joueurs qui sont très performants aussi à ce poste. Paul (Graou) fait des très bons matchs à chaque fois qu’il joue. Naoto (Saito) a été très performant les fois où il a joué cette année avec nous. Et à toutes les lignes, à tous les postes, je pense qu’il n’y a aucun joueur qui peut se permettre de ne pas travailler ou de ne pas faire les efforts au quotidien, et de croire qu’il va jouer. Et moi y compris ».