Antoine Dupont : L'incroyable punchline avec Lionel Messi

Vainqueur des Jeux Olympiques cet été avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a ensuite profité de vacances bien méritées. Il s'est notamment rendu aux Etats-Unis, où on a notamment pu le voir prendre la pose aux côtés notamment de Lionel Messi. Une rencontre entre les deux stars qui a donné lieu à une punchline de la part d'un journaliste anglais.

En 2024, Antoine Dupont a encore une fois éclaboussé le rugby mondial de son talent. En effet, avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée a remporté le Top 14 et la Champions Cup et voilà qu'avec l'équipe de France de rugby à 7, il a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est ainsi qu'au moment de dresser le classement des 100 meilleurs joueurs de rugby en 2024 de Rugbypass, Owain Jones a donné la première place à Antoine Dupont : « Il serait grossier de ne pas donner le numéro 1 à Antoine Dupont. Le capitaine français est un joueur qui pourrait remettre en question voire usurper le titre de plus grand joueur de tous les temps à Gareth Edwards ».

XV de France : «Le boss», Antoine Dupont le fait halluciner https://t.co/vtmXtSjezn pic.twitter.com/FGWsWaq9CK — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

« Les grands se reconnaissent entre eux »

Ayant dit tout le bien qu'il pensait d'Antoine Dupont et de son talent, Owain Jones s'est ensuite rappelé de la rencontre entre le joueur du Stade Toulousain et de Lionel Messi cet été durant les vacances du Français aux Etats-Unis. « Quand il se retrouve en photo avec Lionel Messi, on ne se dit pas « voilà un fan avec le meilleur footballeur de la planète », on comprend juste que les grands se reconnaissent entre eux, voilà désormais son statut au panthéon du sport », a confié le journaliste anglais pour Rugbypass.

« Avec Messi, j'ai eu l'occasion de discuter plus longtemps... »

Cet été, durant ses vacances, Antoine Dupont a donc eu la chance de rencontrer Lionel Messi, mais aussi LeBron James. Le joueur du Stade Toulousain était revenu sur ces entrevues, expliquant alors : « C'était très bref avec LeBron donc il n'y a pas vraiment eu de discussion. Avec Messi, j'ai eu l'occasion de discuter plus longtemps de ce qu'on avait fait cet été puisque il avait gagné une médaille à Pékin avec l'Argentine. On a parlé de sa vie là-bas, de sa vie en France, des échanges plutôt normaux même si la personne en face de moi ne l’était pas vraiment. Donc oui c'était assez impressionnant évidemment mais c'était quand même hyper cool d'avoir la chance de vivre des expériences comme ça ».