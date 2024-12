Rugby : Un protégé de Laporte risque la prison ?

Axel Cornic

Champions de France en 2022 avec le MHR et très apprécié par Fabien Galthié du côté du XV de France, Mohamed Haouas pensait pouvoir reprendre le cours de sa carrière de rugbyman. Mais le pilier droit a une nouvelle fois dérapé, puisque tout récemment il a été contrôlé en état d’ivresse au volant de sa voiture.

Joueur au talent indéniable, Mohamed Haouas est l’enfant terrible du rugby français. On a en effet plus parlé de ses écarts, sur le terrain comme en dehors, plutôt que de ses prestations ! Et ça ne va pas s’arrêter, puisque le pilier droit du MHR a été placé en garde à vue.

Haouas contrôlé en état d’ivresse

Dans la nuit de dimanche à lundi, Haouas a été contrôlé en état d’ivresse au volant de son véhicule, qui était à l’arrêt à en croire les dernières indiscrétions sur ce dossier. Le rugbyman de 30 ans présentait toutefois un taux d’alcoolémie supérieur à 1,8 grammes et a donc été placé en garde à vue. Contacté par Rugbyrama, son avocat a annoncé qu’il sera jugé le 4 février prochain. Mais que risque-t-il vraiment ?

Un joli CV

Car il ne fait pas oublier que ce n’est pas la première fois que Mohamed Haouas a rendez-vous avec la justice ! Il a en effet été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des faits de vol en réunion remontant à 2014, puis à un an de prison ferme aménageable pour violences conjugales en 2023, ainsi qu’une bagarre dans une boulangerie pour lequel il a fait appel. D’après les informations de Rugbyrama, il risquerait dans le pire des cas une suspension de permis, avec son club du MHR qui a d’ores et déjà annonce une mise à pied à titre conservatoire.