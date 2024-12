Rugby : Haouas en garde à vue, l’étrange réaction de son club

Axel Cornic

International français et bien connu en Top 14, Mohamed Haouas a une nouvelle fois défrayé la chronique. Le pilier droit a en effet été contrôlé en état d’ivresse au volant de sa voiture dans la nuit du 8 au 9 décembre dernier et sera jugé le 4 février prochain, ce qui rallonge un peu plus son CV déjà bien rempli avec la justice.

On pensait tout cela derrière lui. Après sa condamnation à un an ferme pour violences conjugales, une autre de 18 mois avec sursis dont neuf mois ferme pour violences aggravées, Mohamed Haouas a une nouvelle fois des problèmes avec la justice. L’international français a en effet été placé en garde à vue après avoir été contrôlé en état d’ivresse au volant de sa voiture, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

« On ne peut pas laisser passer ce type de comportement dans notre club »

La réaction de son club du MHR a été assez sèche en conférence de presse, avec Joan Cadullo qui a eu des mots assez durs. « Il nous a déçus par rapport à son comportement. Pour moi, c'était important de le sanctionner. Il y a une mise à pied à titre conservatoire » a expliqué le manager de Montpellier. « Il ne s'entraînera pas jusqu'à nouvel ordre. Il sera sanctionné aussi financièrement. On ne peut pas laisser passer ce type de comportement dans notre club, et on a d'autres chats à fouetter ».

Haouas prolongé par le MHR

Pourtant, les dirigeants montpelliérains ne semblent pas être sur la même ligne que Cadullo ! D’après les informations de L’Equipe, Mohamed Haouas aurait en effet signé une prolongation d’un an, plus une saison supplémentaire en option, avec son club de Montpellier. Une tendance confirmée par RMC Sport, qui explique que cette prolongation était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et ce nouvel écart n’a donc rien changé aux négociations.