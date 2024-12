Affaire Jégou-Auradou : Une invitation est lancée au XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que les poursuites judiciaires concernant les accusations de viol contre Oscar Jegou et Hugo Auradou viennent tout juste d’être abandonnées, les deux joueurs peuvent désormais prétendre à un retour au sein du XV de France. Et le capitaine des Bleus, Grégory Alldritt, s'est confié à ce sujet en tendant la main à son coéquipier du Stade Rochelais.

« Si leurs performances sportives le permettent, ils seront potentiellement sélectionnables pour rejouer en équipe de France », indiquait récemment un communiqué de la fédération de la fédération française de rugby au sujet d'un potentiel retour d'Oscar Jegou et Hugo Auradou au sein du XV de France. Les deux joueurs étaient poursuivis pour viol aggravé en réunion dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier, dans un hôtel de Mendoza, où le XV de France venait de disputer un match contre l'Argentine. Et la justice locale vient finalement d'abandonner les charges contre eux.

Alldritt tend la main à Oscar Jegou

Grégory Alldritt, le capitaine du XV de France, a évoqué cet épineux sujet jeudi en conférence de presse. Et il semble persuadé que son coéquipier du Stade Rochelais, Oscar Jegou, aura la possibilité de faire son retour très prochainement avec les Bleus : « C’est un très bon joueur, qui se prépare bien pour tous les matchs. C’est quelqu’un qui est très très fort, mentalement et physiquement. Et il le prouve tous les jours », estime Alldritt.

« S’il continue, il fera partie des 42 pour les VI Nations »

« S’il continue à ce niveau, c’est sûr qu’il fera partie des 42 pour le Tournoi des VI Nations. Il est impressionnant physiquement. Il amène beaucoup d’impact dans toutes ses décisions. Il nous fait énormément de bien », poursuit le capitaine du XV de France au sujet d'Oscar Jegou. Pour rappel, depuis le début de l'affaire, le joueur de La Rochelle et Hugo Auradou ont toujours clamé leur innocence, assurant que les relations sexuelles avec la plaignante étaient consenties et sans violence.