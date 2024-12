OM : Du jamais vu dans le projet McCourt, il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’organigramme de la direction de l’OM a été considérablement modifié ces derniers mois avec notamment les arrivées de Medhi Benatia et Fabrizio Ravanelli, une véritable révolution dans le projet mis en place par le propriétaire, Frank McCourt. Et Daniel Riolo constate des effets positifs à l’OM avec ces changements…

En novembre 2023, l’OM annonçait la nomination de Medhi Benatia au poste de conseiller sportif. Quelques mois plus tard, le 8 juillet 2024 plus exactement, c’était au tour de Fabrizio Ravanelli de faire son grand retour à l’OM, en tant que conseiller institutionnel et sportif. Et force est de constater que cette petite révolution au sien du projet McCourt a porté ses fruits…

« Ça évolue comme rarement à l’OM »

Daniel Riolo semble d’ailleurs séduit par ces changements opérés par l’OM comme il l’a confié dans l’After Foot, sur RMC Sport : « L'OM est en reconstruction. Je pense qu'à Marseille, beaucoup sont séduits par le trio de dirigeants Longoria-Benatia-Ravanelli et par le coach De Zerbi. (…) En interne c'est en train d'évoluer comme ça a rarement bougé au club, où le président et son directeur sportif sont en train d’insuffler un esprit totalement nouveau en termes d’exigences », estime Riolo.

« C’est super »

« On entend des choses quand même, les mecs partent en stage alors qu’on leur a rien demandé. Les joueurs se disent ‘on part se geler les miches au Danemark’. Moi je dis c’est super », poursuit l’éditorialiste de RMC, qui annonce donc des changements majeurs à venir du côté de l’OM avec cette direction new-look.