Mercato : Un international brésilien échappe à l'OM à cause... de l'argent du PSG ?

Axel Cornic

Les routes de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain pourraient se croiser sur le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours. Et ça pourrait être le cas en Serie A, avec le Napoli qui est à la recherche d’un défenseur central pour palier la blessure d’Alessandro Buongiorno.

Arrivé libre lors de l’été 2023, Milan Skriniar n’a joué que 37 matchs au total avec le PSG et sa situation s’est grandement compliquée ces derniers mois. Luis Enrique ne compte en effet plus sur lui et tout porte à croire que le défenseur central se dirigera vers un départ du PSG lors du mercato, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain.

Retour de Skriniar en Italie ?

Son avenir pourrait s’écrire du côté de la Serie A, un championnat qu’il connait très bien pour l’avoir déjà disputé avec l’Inter et la Sampdoria. Nous vous avons récemment révélé sur le10sport.com que le PSG a été approché par la Juventus récemment, mais également par le Napoli. Et cette deuxième piste se confirme sérieusement en Italie, surtout depuis la grave blessure d'Alessandro Buongiorno aux lombaires, qui devrait le tenir éloigné des terrains pour au moins un mois et demi.

Plutôt Danilo pour le Napoli

Ce mardi, Il Corriere dello Sport nous apprend toutefois que le Napoli pourrait bien changer d’idée concernant Milan Skriniar. Ce dernier serait en effet beaucoup trop cher, notamment avec son salaire de 10M€ par an qu'il gagne actuellement au PSG, et qui aurait poussé les dirigeants napolitains à se concentrer sur une autre piste menant à Danilo, qui ne joue pas beaucoup avec Thiago Motta à la Juventus. Une nouvelle qui ne devrait toutefois pas ravir l’OM de Roberto De Zerbi, qui ciblerait justement l’international brésilien pour essayer de renforcer l’arrière-garde marseillaise en ce mois de janvier !