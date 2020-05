Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance son recrutement et veut frapper fort !

Publié le 27 mai 2020 à 17h30 par Arthur Montagne

Bien que le mercato estival n'ait pas encore ouvert ses portes, Leonardo est déjà très actif en coulisse afin de renforcer l'effectif du PSG. Et le directeur sportif parisien ne perd pas de temps puisqu'il a accéléré dans deux dossiers chauds.

Malgré la crise sanitaire, le Paris Saint-Germain devrait s'activer cet été. Et pour cause, les besoins ne manquent pas au sein du club de la capitale. En effet, les postes à renforcer en priorité ont rapidement été identifiés. Les couloirs de la défense du PSG devraient occuper la majeure partie du temps de Leonardo puisqu'il faudra un latéral gauche afin de compenser le départ de Layvin Kurzawa et au moins un latéral compte tenu du fait que Thomas Meunier ne sera pas prolongé non plus. Et ce n'est pas tout puisque Leonardo souhaite également densifier le milieu de terrain de Thomas Tuchel et vise déjà plusieurs joueurs avec une préférence pour Lorenzo Pellegrini, dont la clause libératoire s'élève à 30M€, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Toutefois, avant de pouvoir bouger concrètement, il faut régler concrètement le cas Mauro Icardi, priorité absolue de Leonardo.

Mauro Icardi, la confirmation

Et cela tombe bien puisque ce dossier avance. En effet, le PSG dispose d'une option d'achat avoisinant les 70M€ qui expire le 31 mai pour Mauro Icardi. Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire, Leonardo tente de négocier une ristourne sur ce montant afin de ne pas trop entamer son enveloppe pour le reste du mercato. Et visiblement, le directeur sportif parisien touche au but puisque la presse italienne assure que ce dossier est quasiment réglé. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport et Il Mattino confirment effectivement que les négociations sont intenses entre Leonardo et l'Inter Milan, et qu'un accord serait imminent sur la base d'un transfert à 60M€ pouvant être versés de la façon suivante : 50M€ garantis + 10M€ de bonus. Le PSG s'offrirait donc de manière définitive Mauro Icardi, ce qui permettra à Leonardo de se tourner vers d'autres dossiers chauds.

Alex Telles, ça avance