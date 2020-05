Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tient ses promesses et lance son recrutement !

Publié le 28 mai 2020 à 16h30 par Arthur Montagne mis à jour le 28 mai 2020 à 16h46

Comme Claude Puel l'avait lui-même annoncé, il ne faut pas s'attendre à des folies cet été sur le marché des transferts de la part de l'AS Saint-Etienne. Et l'entraîneur des Verts tient parole et s'en tient à son plan de vol comme en témoigne les deux premières recrues stéphanoises.

Le ton est donné ! Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Claude Puel a les idées claires pour cet été. Son objectif est de miser sur un rajeunissement de son effectif, tout en laissant filer plusieurs cadres afin d'assainir les finances de l'ASSE. Une stratégie qui devient encore plus indispensable suite à la crise du Covid-19. Ces derniers jours, Claude Puel confirmait d'ailleurs son plan de vol : « Le club reste solide. Mais il doit essayer de diminuer la masse salariale. Les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles. Le premier acté avant ma venue, celui de Kolodziejczak, sera sûrement le dernier de cette ampleur cette saison. J'accepte cette contrainte économique car je sais où en est le club. Le précédent projet a impacté les possibilités de passer vite à un autre . » Et après avoir blindé les contrats de Wesley Fofana (19 ans), Charles Abi (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans), tous prolongés jusqu'en juin 2024 en adéquation avec sa stratégie, Claude Puel confirme ses plans avec son recrutement.

Deux recrues qui donnent le ton

En effet, ce jeudi, l'AS Saint-Etienne a été très active a lancé de manière significative son mercato en annonçant d'ores et déjà ses deux premières recrues. Sans surprise, Jean-Philippe Krasso (22 ans) était la première. Comme révélé par nos soins le 27 avril dernier, l'attaquant d'Epinal avait tapé dans l’œil de Claude Puel durant le quart de finale de Coupe de France qui opposait les deux équipes. Rencontre durant laquelle Krasso avait marqué. Il s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club du Forez. L'autre renfort était moins attendu puisqu'il s'agit de Setigui Karamoko (20 ans). Le jeune défenseur arrive en provenance de Béziers et renforcera la réserve des Verts dans un premier temps. Deux nouveaux joueurs qui arrivent libres et qui s'inscrivent dans la stratégie de rajeunissement mise en place par Claude Puel et initiée avec l'arrivée de Setigui Karamoko durant le mercato d'hiver.

Et ce n'est pas terminé