Mercato - OM : Fair-play financier, McCourt... Vers un coup de tonnerre pour la vente de l'OM ?

Publié le 28 mai 2020 à 15h45 par A.M.

Alors que la vente de l'Olympique de Marseille fait grandement parler, Sacha Tavolieri, intervenant régulier sur RMC Sport, assure que pour le moment, ce dossier est très loin d'être bouclé.

C'est un sujet qui agite Marseille depuis plusieurs semaines. La vente de l'OM suscite effectivement de grands espoirs auprès des supporters olympiens, mais pour le moment rien ne se concrétise et les informations divergent notamment au sujet d'Al-Walid ben Talal, milliardaire saoudien qui s'intéresserait au club phocéen. Toutefois, d'après Sacha Tavolieri, spécialiste du foot belge sur RMC Sport , pour le moment, il n'y a rien de concret et les investisseurs se placent en attendant que le prix fixé par Frank McCourt soit revu à la baisse. En attendant, le club phocéen poursuit la refonte de son organigramme.

«Ce n’est pas dans les tuyaux»