Mercato - Real Madrid : Zidane aurait un plan colossal pour Paul Pogba !

Publié le 28 mai 2020 à 14h00 par La rédaction

Courtisé par le Real de Madrid, Paul Pogba serait toujours plus proche d’un départ. D’autant que le club merengue serait en train de préparer un gros deal pour le récupérer.

Plus en odeur de sainteté du côté de Manchester United, Paul Pogba voudrait quitter les Red Devils . Malgré la volonté d’Ole Gunnar Solskjær de le garder et de l’associer à Bruno Fernandes, le Français souhaiterait plier bagage. Après une saison ternie par les blessures (7 matchs joués en Premier League), Pogba voudrait prendre un nouveau départ. À un an de la fin de son contrat, Manchester United va devoir faire un choix : le laisser partir ou le prolonger. La Juventus Turin, son ancien club, souhaiterait le rapatrier mais son salaire pose problème. Le tricolore touche environ 12M€ net par an et son prix de départ est estimé à 100M€. Des chiffres conséquents où la crise du Covid-19 n’arrange pas les choses pour les Turinois. Outre le club italien, le Real Madrid est aussi sur les rangs. Zidane souhaiterait Paul Pogba dans son équipe, et pourrait passer à l’action avec une proposition de transfert assez surprenante.

4 joueurs proposés contre Pogba ?