Mercato - ASSE : Claude Puel fait une offre pour un joueur de Ligue 1 !

Publié le 28 mai 2020 à 12h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Angers, Angelo Fulgini suscite l'intérêt de plusieurs clubs, y compris de l'ASSE qui aurait transmis une première offre au SCO.

Cet été, l'AS Saint-Etienne ne devrait pas pouvoir recruter sans compter. Très impactées par la crise sanitaire, les finances de l'ASSE sont de la rouge ce qui contraint Claude Puel a flairé les bons coups en misant sur de jeunes prometteurs dont l'indemnité de transferts sera peu coûteuse voire nulle. C'est ainsi que comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Philippe Krasso, très apprécié par les Verts, est officiellement la première recrue estivale du club du Forez. Toujours selon nos informations, Claude Puel tente également de convaincre Nampalys Mendy, dont le contrat à Leicester prend fin, et apprécie particulièrement le profil de Saïd Arab (Red Star). Toutefois, l'ASSE scrute également la Ligue 1.

L'ASSE fait une offre pour Fulgini