Mercato - PSG : Leandro Paredes prend position pour l’avenir d’Edinson Cavani !

Publié le 28 mai 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani ne s’écrirait plus au PSG, Leandro Paredes s’est prononcé sur l’avenir de l’Uruguayen, évoquant notamment la piste Boca Juniors.

Du côté du PSG, Edinson Cavani fait partie de ces joueurs qui arrivent en fin de contrat. Et alors que Leonardo serait en passe de concrétiser le transfert de Mauro Icardi, cela devrait sceller le départ de l’Uruguayen. A la fin du mois de juin, le Matador sera alors libre et pourra s’engager avec le club de son choix. La question est alors de savoir quel sera le prochain challenge de Cavani, qui ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un point de chute. En effet, les prétendants sont nombreux, que ce soit en Europe, mais aussi en Amérique du Sud. Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’un intérêt de Boca Juniors. Une piste évoquée par Leandro Paredes, ancien joueur du club de Buenos Aires et actuel coéquipier de l’attaquant au PSG.

« Il aime l’idée d’aller à Boca »