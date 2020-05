Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait pris une décision radicale dans ce dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 28 mai 2020 à 7h45 par T.M.

Pour renforcer le PSG à moindre coût, Leonardo a coché le nom de Willian, dont le contrat arrive à expiration à Chelsea. Une belle affaire qui aurait aussi été proposée au Real Madrid.

Avec le contexte actuel lié au coronavirus, cela pourrait être compliqué de lâcher des millions pour renforcer. Par conséquent, attirer des joueurs à moindre coût serait une belle opération et certains joueurs sont concernés par cette situation. Actuellement à Chelsea, Willian voit son contrat expirer à la fin du mois de juin et une prolongation ne semble pas vraiment d’actualité. Le Brésilien pourrait ainsi être disponible pour 0€, de quoi intéresser Leonardo. En effet, selon les informations du 10 Sport divulguées début mars, le PSG est intéressé par Willian. Le protégé de Frank Lampard pourrait alors être un beau renfort pour le club de la capitale, à moins qu’il ne prenne la destination d’un autre club.

Proposé au Real Madrid ?