Mercato - PSG : Vers une bataille royale pour un talent de Ligue 1 ?

Publié le 28 mai 2020 à 5h45 par Th.B.

En plus du PSG, Houssem Aouar ferait tourner la tête des plus grandes écuries européennes. Le milieu de terrain de l’OL devrait engendrer une grosse bataille à l’intersaison.

Certes, Houssem Aouar dispose d’un contrat avec l’OL n’expirant qu’en juin 2023. Néanmoins, son départ pour cet été semblerait d’ores et déjà acté. En effet, faute de qualification en Coupe d’Europe pour la saison prochaine, le club rhodanien va devoir dégraisser et pourrait bien s’appuyer sur la meilleure valeur marchande de son effectif pour parvenir à ses fins. D’autant plus qu’Aouar ne manquerait pas de prétendants sur le marché. Hormis le PSG, un intérêt que le10sport.com vous révélait en exclusivité dès le mois de janvier, d’autres institutions européennes seraient dans la course.

Aouar, un joli coup à 50M€ ?