Mercato - PSG : Un autre club italien se met à craindre Leonardo !

Publié le 28 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Toujours très actif sur le marché italien, Leonardo pourrait bien se tourner vers l'AS Roma où les profils de Riccardo Calafiori et Lorenzo Pellegrini lui plaisent tout particulièrement.

Cet été, le recrutement du Paris Saint-Germain pourrait avoir une consonance italienne. Et pour cause, revenu aux affaires il y a un an au PSG, Leonardo est un fin connaisseur du marché transalpin et ne devrait pas changer ses plans. Le directeur sportif brésilien vise d'ailleurs son ancien club, le Milan AC. Comme révélé par le10sport.com , Leonardo apprécie les profils d'Ismaël Bennacer, Theo Hernandez, Alessandro Romagnoli et Franck Kessié. A ces noms-là, il faut ajouter ceux de Gianluigi Donnarumma et Lucas Paqueta. Mais un autre club pourrait faire l'objet d'une offensive du PSG.

L'AS Roma craint une offensive du PSG