Mercato - PSG : Les dangers se multiplient dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 26 mai 2020 à 23h15 par La rédaction

Courtisé par le PSG, le milieu international italien de l’AS Rome Lorenzo Pellegrini verrait plusieurs prétendants se bousculer pour sa signature, alors que la Roma pourrait se laisser tenter par une vente en raison de leurs problèmes financiers…

Lorenzo Pellegrini n’est pas intransférable. Une bonne nouvelle pour Leonardo, qui courtiserait le milieu international italien de l’AS Roma pour renforcer son milieu de terrain du PSG la saison prochaine, comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 4 mai dernier. Polyvalent, l’international italien ne plairait toutefois pas seulement au PSG, alors que l’AS Rome pourrait être dans l'obligation de laisser filer Pellegrini en raison des récents problèmes financiers du club…

Plusieurs clubs sur le coup ?