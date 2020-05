Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Plus qu’une question de chiffres pour Paul Pogba ?

Publié le 26 mai 2020 à 16h30 par Thomas Bourseau

Dans le viseur du Real Madrid, Paul Pogba figurerait aussi dans les petits papiers de la Juventus qui serait prête à faire des concessions pour son retour qui ne pourrait se réaliser que si le champion du monde en faisait autant. Explications.

Dans le cadre du mercato estival, Leonardo recherche un ou plusieurs moyens de renforcer le milieu de terrain du PSG. Pour y parvenir, le directeur sportif du PSG a enclenché plusieurs pistes, mais les principales semblent mener à Lorenzo Pellegrini, Ismaël Bennacer, Tiémoué Bakayoko ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Qu’en est-il de Paul Pogba ? Ces derniers mois, la presse britannique a évoqué un intérêt de Leonardo pour le champion du monde tricolore. Journaliste pour The Times , Duncan Castles avait révélé sur le plateau du Transfer Window Podcast , que le directeur sportif du PSG en pincerait pour la star de Manchester United. Néanmoins, selon nos informations, le recrutement de Paul Pogba n’est clairement pas une priorité pour le dirigeant parisien qui a d’autres priorités pour le mercato estival. Quid du Real Madrid ?

Le Real Madrid pas unanime, la Juventus en pole position ?

En effet, d’après les informations récoltées par le10sport.com, Paul Pogba reste une priorité de Zinedine Zidane, mais pas de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid ne serait pas convaincu par le profil du milieu de terrain de Manchester United. De plus, Pogba est représenté par Mino Raiola, avec qui le président Pérez n’entretient pas une bonne relation. De quoi fermer le dossier Pogba au Real Madrid ? C’est fort probable. Cependant, le Français conserve une très belle image à la Juventus où il s’est révélé en 2012 avant d’exploser jusqu’en 2016 et son retour à Manchester United. Toujours selon les information du 10sport.com , l’agent de Pogba a entamé les premières discussions avec le comité de direction de la Juventus. L’objectif ? Parvenir à trouver la bonne option pour que le transfert de Pogba à Turin puisse aboutir. Et afin que cette opération ait une chance de voir le jour, les différentes parties vont devoir faire des sacrifices, de part et d’autre.

Un dégraissage d’un côté et des concessions financières de l’autre