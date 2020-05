Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus: Rabiot au coeur d’un deal XXL avec Paul Pogba ?

Publié le 26 mai 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Courtisé par la Juventus de Turin, Paul Pogba pourrait se diriger vers un départ de Manchester United cet été. D’autant que les Italiens seraient prêts à faire des folies pour récupérer la Pioche.

L’avenir de Paul Pogba à Manchester United est toujours incertain. Désireux de quitter l’Angleterre pour un nouveau challenge, le milieu de terrain français intéresserait beaucoup le Real Madrid et la Juventus Turin. La Vieille-Dame serait en contact constant avec son agent, Mino Raiola, pour faire revenir son ancien joueur. Problème, le prix de départ et le salaire de Pogba freineraient les négociations. À Manchester United, le tricolore touche environ 12M€ net par an et son prix de départ est estimé à 100M€. Des chiffres conséquents, d’autant plus que la crise du Covid-19 n’arrange pas les choses en vue d’un futur transfert. Mais la Vieille-Dame aurait peut-être trouvé la solution.

Deux joueurs intégrés dans le deal ?