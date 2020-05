Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé permet une relance du deal Neymar-Barcelone ?

Publié le 26 mai 2020 à 7h15 par La rédaction

Certaines informations sorties en Espagne affirment que le PSG pourrait s’intéresser de nouveau à Ousmane Dembélé, ce qui pourrait relancer le dossier Neymar. Que faut-il en penser ?

Intox en provenance du Barça ?

En l’état, cela paraît doublement improbable : d’une part, parce que rien ne permet d’expliquer une soudaine relance du PSG, qui jusqu’à nouvel ordre n’envisageait plus de miser sur l’attaquant français. D’autre part, il est totalement impossible que cela permette de relancer le dossier Neymar, Ousmane Dembélé ne constituant pas un argument suffisamment fort pour inciter le PSG à accepter de discuter d’un transfert de sa star brésilienne. Un fait en revanche ne paraît pas exclu : que le club catalan fasse filtrer le retour du PSG dans le dossier Dembélé pour mettre la pression sur un autre club positionné. Or ces dernières heures, certaines informations ont fait état d’intérêts de la Juve, dans le cadre du deal Pjanic, et d’Arsenal…