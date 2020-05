Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si c’était lui le successeur de Thomas Tuchel ?

Publié le 28 mai 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel n’est toujours pas clair au PSG, sa succession pourrait bien être assurée par Marcelo Gallardo, qui officie actuellement sur le banc de River Plate.

Arrivé en 2018 sur le banc du PSG, Thomas Tuchel devait faire passer un cap au club de la capitale en Ligue des Champions. Une mission encore loin d’être remplie, même si cette saison pourrait être la bonne. Une campagne européenne qui pourrait d’ailleurs être décisive pour l’avenir de l’Allemand. En effet, depuis le retour de Leonardo au PSG, Tuchel a vu la menace s’accentuer au-dessus de lui. Depuis plusieurs mois désormais, il est question de sa succession et de l’entraîneur qui pourrait venir le remplacer. Alors que le profil de Massimiliano Allegri est très apprécié, du côté du PSG, on a aussi clamé son intérêt pour Marcelo Gallardo, bien connu du côté du Parc des Princes.

« Gallardo est un nom qui sera certainement sur la liste »