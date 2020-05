Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir au PSG ? La réponse du clan Gallardo !

Publié le 26 mai 2020 à 20h30 par T.M.

Si Thomas Tuchel est actuellement sur le banc du PSG, sa succession serait évoquée en coulisse. Et suite aux propos de Luis Ferrer évoquant un intérêt pour Marcelo Gallardo, le clan de l’entraîneur de River Plate a livré sa réponse.

La succession de Thomas Tuchel ne cesse de faire parler. Depuis plusieurs mois désormais, la place de l’entraîneur du PSG ne tiendrait qu’à un fil. En effet, de retour au sein du club de la capitale, Leonardo, qui entretient pourtant de bonnes relations avec l’Allemand, n’a pas choisi Tuchel. Malgré un contrat jusqu’en 2021, l’ancien du Borussia Dortmund pourrait donc être remplacé par un profil plus apprécié par le directeur sportif. Et c’est ainsi que tous les regards se sont tournés vers Massimiliano Allegri. Après avoir pris une année sabbatique, l’Italien devrait revenir aux affaires la saison prochaine. Et la piste menant au PSG prend petit à petit de l’ampleur. Dernièrement, Le 10 Sport vous confirmait qu’une arrivée d’Allegri était toujours d’actualité. Mais ce n’est pas le seul nom qui trotterait dans l’esprit des dirigeants parisiens. En effet, ces dernières heures, il a aussi été question de Marcelo Gallardo, ancien joueur du PSG, qui officie actuellement sur le banc de River Plate.

Le PSG est intéressé…

Passé par le PSG en tant que joueur, Marcelo Gallardo pourrait donc faire son retour dans la capitale en tant qu’entraîneur. En effet, ces performances réalisées avec River Plate n’ont pas échappé aux Parisiens. C’est ce qu’a fait savoir Luis Ferrer, qui collabore avec Leonardo au PSG. En effet, il a ouvert grand la porte à Gallardo pour une arrivée à l’avenir, assurant : « Lui seul va décider s’il veut aller en Europe. Il aura des offres. Ce qu’il a fait et gagné en Argentine lui permet de pouvoir décider de son avenir. Ce n’est pas un entraîner qui ira taper aux portes. Il décidera du projet qui le séduit et lui parait le plus intéressant. Les chances qu’il vienne au PSG ? Gallardo est un nom qui sera certainement sur la liste. (…) A un moment, il aura sa chance. Dans le futur ».

Et Marcelo Gallardo dans tout ça ?