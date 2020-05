Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait acté un énorme départ !

Publié le 28 mai 2020 à 9h45 par A.M.

En parallèle du feuilleton Mauro Icardi qui touche à sa fin, un autre gros gros dossier semble proche de son dénouement, à savoir celui d'Edinson Cavani. En fin de contrat, le Matador devrait bien quitter le PSG cet été.

Le paradoxe est saisissant. Le Paris Saint-Germain possède deux avant-centres de renommée internationale, mais aucun des deux n'appartiendra au club de la capitale dans les semaines à venir. En effet, Mauro Icardi est prêté par l'Inter Milan et son option d'achat expire le 31 mai tandis que le contrat d'Edinson Cavani prend fin le 30 juin. Et compte tenu de la conjoncture économique actuelle, le PSG ne pourra pas conserver les deux sachant que l'indemnité de transfert du premier et l'imposant salaire du second ne sont pas compatibles. Et Leonardo semble avoir clairement fait son choix.

Leonardo a tranché entre Icardi et Cavani