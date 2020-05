Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo boucle son premier gros renfort de l'été !

Publié le 28 mai 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 28 mai 2020 à 8h16

Prêté l'été dernier au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi devrait bel et bien resté au sein du club de la capitale. Leonardo et l'Inter Milan seraient proches d'un accord avoisinant les 55M€ hors bonus.

La tendance des derniers jours se confirme très sérieusement. En effet, alors qu'il n'est que prêté avec une option d'achat avoisinant les 70M€, Mauro Icardi appartient toujours officiellement à l'Inter Milan. Et avec la crise du Covid-19 et son impact sur les clubs, le PSG ne semblait plus très chaud ces derniers jours à l'idée de verser une telle somme. Par conséquent, Leonardo s'est lancé dans de longues négociations avec le club lombard afin de revoir à la baisse le montant de cette option d'achat. Une dossier crucial puisque d'une part l'option d'achat de Mauro Icardi expire le 31 mai, et d'autre part, l'issue de ce feuilleton déterminera en grande partie la suite du mercato du PSG.

Icardi devrait rester au PSG