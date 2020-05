Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lopez trop gourmand pour Osimhen ?

Publié le 28 mai 2020 à 15h15 par A.C.

Les dirigeants du LOSC auraient des exigences particulièrement élevées pour Victor Osimhen, qui intéresse notamment le Napoli en Serie A.

Une saison et puis s’en va ? Arrivé en provenance de Charleroi, pour remplacer Nicolas Pépé l’été dernier, Victor Osimhen a été performant sous les couleurs du LOSC. Avant l’arrêt de la Ligue 1, il totalisait 18 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues et ses prestations ont attiré l’attention de nombreux clubs. Alors que la presse espagnole a évoqué l’intérêt du FC Barcelone ces dernières semaines, c’est le Napoli qui serait passé à l’action pour Osimhen. Selon nos informations, des discussions seraient en cours entre le LOSC et le club napolitain, qui serait une destination très appréciée par l’attaquant nigérian.

Le LOSC réclamerait 50M€ minimum pour Osimhen