Mercato : Un joli coup bientôt bouclé par la Juventus ?

Publié le 28 mai 2020 à 9h32 par La rédaction mis à jour le 28 mai 2020 à 9h33

À la recherche d’un buteur pour succéder à Gonzalo Higuain qui risque de partir cet été, la Juventus serait intéressée par Arkadiusz Milik, le Polonais du Napoli.