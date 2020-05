Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Naples débarque, Osimhen intéressé !

Publié le 27 mai 2020 à 12h30 par La rédaction

Malgré les dernières révélations de la presse italienne, il n’existe à ce jour aucun accord entre Victor Osimhen et le Napoli. Mais le buteur du LOSC est très intéressé par cette destination. Explications.

Ça s’accélère en coulisses pour Victor Osimhen ! Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mardi, le buteur nigérian du LOSC est bel et bien sur le départ et ne dira pas non si un nouveau challenge alléchant se présente à lui lors du mercato estival. D’ailleurs, la presse italienne s’agite désormais sur le cas Osimhen puisque Sport Mediaset a annoncé ces dernières heures que le joueur du LOSC avait déjà trouvé un accord avec Naples. Qu’en est-il vraiment à ce jour ?

Naples est bien là pour Osimhen…

Le 10 Sport est en mesure de vous confirmer le vif intérêt du Napoli pour Victor Osimhen, et le buteur du LOSC fait bien partie des grandes priorités du club italien pour le prochain mercato. Les dirigeants napolitains, qui auront de très gros moyens financiers cet été pour se renforcer et offrir un effectif XXL à Gennaro Gattuso, ont entrepris les premières démarches auprès du clan Osimhen. Mais toutefois selon nos informations, il n’existe pas encore d’accord entre les deux parties. La nouvelle pépite du LOSC reste tout de même très intéressée par le projet du Napoli.

Un challenge qui a déjà convaincu Osimhen

En effet, même si Victor Osimhen dispose également d’une très grosse cote en Premier League avec les différents prétendants révélés en exclusivité par Le 10 Sport (Manchester United, Chelsea et Liverpool), le joueur du LOSC a une réflexion basée avant tout sur sa réussite sportive. Et il a bien pris conscience que Naples est plus en mesure de lui offrir le temps de jeu qu’il attend plutôt que les grosses écuries anglaises qui sont également à ses trousses. La marche paraît bien moins importante pour Osimhen entre le LOSC et Naples, et c’est pourquoi l’option italienne pourrait bien être privilégiée par le joueur cet été.

L’Inter est à l’affût