Mercato - ASSE : Puel aurait bougé ses pions pour cet attaquant de Ligue 2 !

Publié le 29 mai 2020 à 0h15 par J.-G.D.

La présidence de Clermont explique que quelques clubs français se sont manifestés pour Adrian Grbic, alors que la formation de Ligue 2 négocierait notamment avec l'ASSE.

Ce jeudi, l'ASSE a annoncé l'arrivée de premières recrues pour la saison prochaine. Comme annoncé ces derniers jours, Jean-Philippe Krasso s'est engagé avec les Verts. Mais les changements pourraient encore être nombreux dans le secteur offensif de Claude Puel. Loïs Diony serait ainsi susceptible de changer d’air lors du mercato estival afin de laisser une place libre à la pointe de l’attaque. Les Verts auraient notamment des vues sur le profil d’Adrian Grbic, alors que la direction de Clermont demanderait un chèque de 10M€ pour vendre son attaquant. Et l’ASSE aurait pris les devants dans ce dossier.

Des contacts entre Clermont et l’ASSE ?